Maltempo: Meloni, nostro lavoro è garantire risposte immediate

- Il lavoro del governo “è quello di garantire risposte immediate, ed è il motivo per cui volevo venire qui oggi, evitando passerelle”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti fuori dalla prefettura a Ravenna. “C’è un Cdm martedì e c’è domani per ottimizzare i provvedimenti”, ha proseguito. “Per questo volevo venire oggi, per avere poi la giornata di domani per decidere con i ministri cosa si può fare”, ha aggiunto Meloni. (Rin)