- “È difficile fare una previsione dei danni, so che sono ingenti, ma finché la situazione non si fermerà è difficile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti fuori dalla prefettura a Ravenna. “Andranno mobilitate molte risorse e il governo è al lavoro per capire dove trovare tutte le risorse necessarie”. (Rin)