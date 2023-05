Maltempo: Meloni, prime risorse per emergenza, poi indennizzi e ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime risorse “saranno per l’emergenza e per tutti i provvedimenti necessari ad esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle imposte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti fuori dalla prefettura a Ravenna. Bisogna poi, ha aggiunto, “lavorare sugli indennizzi e sulla ricostruzione, ma questo richiede una stima completa e una semplificazione per quanto riguarda le procedure”. (Rin)