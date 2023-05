Iran: richiamata l’ambasciatrice svizzera per protestare contro denuncia condanne a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha richiamato l’ambasciatrice della Svizzera a Teheran, Nadine Lozano, per protestare contro un messaggio da lei pubblicato su Twitter in cui si denunciava l’esecuzione della condanna a morte di tre uomini per i loro legami con le proteste dello scorso autunno. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. “Condanniamo fermamente l’esecuzione della condanna a morte di tre uomini legati alle proteste successive alla morte di Mahsa Amini, nel settembre 2022”, si leggeva nel messaggio pubblicato da Lozano lo scorso venerdì. I tre, Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi e Saeed Yaghoubi, erano stati giustiziati lo stesso giorno, 19 maggio, perché riconosciuti colpevoli di aver provocato la morte di numerosi agenti delle forze di sicurezza durante le proteste. “La Svizzera esorta l’Iran a porre fine a queste esecuzioni e a compiere passi avanti per ridurre il ricorso alla pena di morte”, si leggeva ancora nel tweet di Lozano. Ad esso, inoltre, si accompagnava un’immagine di Mahsa Amini, la 22enne curda morta a seguito del suo arresto a Teheran per non aver indossato il velo in modo corretto. Sullo sfondo, inoltre, campeggiava una bandiera dell’Iran antecedente alla Rivoluzione islamica del 1979. Il ministero degli Esteri iraniano, quindi, ha definito il messaggio dell’ambasciatrice svizzera come “non professionale”, in quanto recava una “falsa bandiera” iraniana, e indizio di una “posizione interventista negli affari interni dell’Iran”. (Res)