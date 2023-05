Piemonte: Mellano (garante detenuti), teatro in carcere è dimensione davvero importante da tanti punti di vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il teatro in carcere è una dimensione veramente incredibile. Esplosiva dal punto di vista del trattamento, della cultura, della formazione, della consapevolezza di sé e della gestione in modo innovativo e diverso del tempo del carcere. Fare teatro, fare laboratorio teatrale, fare cultura dentro al carcere, per il carcere e per la società detta civile è una dimensione davvero importante. Lo ha affermato il Garante dei detenuti Bruno Mellano a margine dello spettacolo teatrale dei detenuti del carcere di Ivrea che si è tenuto al Salone del libro in un panel gestito dal Consiglio regionale del Piemonte. "Per questo chiedo fortemente che la Regione Piemonte, come altre regioni, facciano degli investimenti specifici accanto alle fondazioni bancarie, che già lo fanno. Questo per permettere al volontariato, alle compagnie teatrali e anche alle direzioni del carcere, agli operatori del carcere, di avere strumenti per fare azione, trattamento e cultura", ha concluso Mellano. (Rpi)