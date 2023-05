Maltempo: Lega, Emilia-Romagna ha bisogno di aiuto, politica dem dei no rischiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora l'Emilia-Romagna “ha bisogno di aiuto, sostegno e fatti concreti. Nessuna polemica di fronte a questa tragedia immane”. Lo hanno dichiarato i parlamentari della Lega nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato. “Non si può però ignorare che la politica dei no cieca e ideologica, portata avanti per troppo anni dalla Schlein e dai Dem porta con sé il rischio di danni troppo importanti per girarci dall'altra parte”, hanno proseguito. “Il nostro pensiero va alle vittime e agli sfollati, l'impegno alla ricostruzione", hanno concluso. (Rin)