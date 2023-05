Corea del Sud-Germania: Yoon e Scholz firmano accordo su condivisione informazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno raggiunto oggi a Seul un accordo sulla protezione dei segreti militari che dovrebbe rafforzare la cooperazione nelle catene di distribuzione dell'industria della difesa. Lo ha annunciato Yoon al termine dell'incontro con Scholz, aggiungendo che i due leader hanno anche stabilito di potenziare la cooperazione bilaterale a fronte delle sfide comuni. "Crediamo sia importante espandere la cooperazione tra i nostri Paesi in materia di difesa e di sistemi d'arma", ha affermato il presidente sudcoreano in conferenza stampa. "Firmeremo presto un accordo sulla protezione del segreto militare tra Corea del Sud e Germania, e lavoreremo assieme per l'operatività delle catene di distribuzione nell'industria della difesa", ha aggiunto Yoon. I due leader hanno anche deciso di espandere l'interscambio e gli investimenti in settori chiave come l'idrogeno, i semiconduttori e le energie rinnovabili. (segue) (Git)