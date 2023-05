Corea del Sud-Germania: Yoon e Scholz firmano accordo su condivisione informazioni militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I due Paesi rafforzeranno il loro partenariato - ha detto ancora Yoon - a fronte dell'instabilità economica globale, dei conflitti geopolitici e della ridefinizione delle catene globali di distribuzione". Il presidente sudcoreano ha parlato anche di collaborazione sulla crisi climatica, ricordando la decisione del suo governo di aderire al Club sul clima stabilito dal G7 e guidato dallo stesso Scholz. Quanto alla minaccia nordcoreana, Yoon ha sottolineato come la Germania "comprenda le questioni legate alla Penisola coreana essendo un Paese che si è riunificato appena 33 anni fa. Chiariremo che la Corea del Nord non ha nulla da guadagnare dalle sue provocazioni illegali, inviando un messaggio coerente alla comunità internazionale e lavorando a stretto contatto per la denuclearizzazione della penisola". (Git)