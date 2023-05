Torino: Salone Libro e gruppo Fs, premiati i vincitori del concorso letterario per racconti di viaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una prima commissione tecnica, nominata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, ha selezionato i 25 racconti finalisti, passati alla Giuria finale per designare i vincitori. I finalisti del concorso hanno ricevuto una carta regalo Trenitalia, vettore ufficiale del Salone Internazionale del Libro, insieme a un attestato di partecipazione e all’applauso della Giuria e del pubblico in sala. Tutti i racconti finalisti, e non solo i quattro vincitori, troveranno modo e luogo di essere conosciuti attraverso iniziative che il Gruppo Fs ha in serbo di attivare sui propri canali di comunicazione, a partire dalle due testate giornalistiche Fsnew.it e La Freccia. Da sempre accanto alle migliori energie e iniziative culturali, il Gruppo Fs, con il sostegno al Salone Internazionale del Libro di Torino oltre a confermare il proprio impegno nella valorizzazione della letteratura e nel sostegno all’editoria, con questo concorso ha voluto offrire a scrittori e scrittrici esordienti, e ai loro futuri lettori, l’opportunità di viaggiare anche attraverso le parole e la loro creatività. (Com)