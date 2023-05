Spagna: sondaggio, presidente Madrid Ayuso vincerà elezioni ma con incognita maggioranza assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid ed esponente del Partito popolare (Pp), Isabel Diaz Ayuso, vincerà le elezioni regionali del 28 maggio prossimo. Resta, tuttavia, l'incognita se riuscirà ad ottenere la maggioranza assoluta svincolandosi dalla necessità di dover stringere un'alleanza con il partito sovranista Vox. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di 40dB per il quotidiano "El Pais" pubblicato oggi. A soli sette giorni dal voto, il partito conservatore otterrebbe tra i 66 e i 69 seggi, il che aprirebbe la possibilità di un governo monocolore. L'ottenimento del minimo di 68 rappresentanti che garantirebbe questa vittoria totale dipenderà dal fatto che il partito di sinistra Unidas Podemos non ottenga nessun seggio. Tuttavia, il sondaggio rileva che il partito guidato da Ione Belarra sarebbe a un passo dal raggiungere il 5 per cento dei dei voti (4,9 per cento) che gli assicurerebbe di entrare nell'Assemblea regionale con 4 consiglieri. "La situazione sembra congelata e stabile", ha spiegato Belen Barreiro, direttrice di 40dB. "Oggi è più probabile rispetto a quindici giorni fa che Podemos entri in Assemblea, ma siamo ancora incerti", ha aggiunto Barreiro. (Spm)