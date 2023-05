Regno Unito: Sunak difende Braverman dopo accuse di abuso di potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Regno Unito, Rishi Sunak, ha preso le difese della ministra dell’Interno, Suella Breverman, che è finita al centro delle polemiche per aver tentato, secondo le accuse dell'opposizione, di sfruttare la sua carica dopo aver infranto il codice della strada la scorsa estate. Come riferito dal quotidiano “The Guardian”, il capo del governo britannico, interpellato sulla vicenda in occasione del G7 in Giappone, ha detto di non aver ancora parlato con la ministra e ha sottolineato di non conoscere i dettagli della vicenda. “Ma a me risulta che Braverman abbia espresso rammarico, che abbia accettato la sanzione e pagato la multa”, ha affermato Sunak. La ministra dell’Interno britannica era stata sorpresa superare i limiti di velocità stradale. Oltre al pagamento di una multa, avrebbe dovuto scegliere se rinunciare a punti dalla patente o partecipare a un corso di sensibilizzazione sulla velocità. (segue) (Rel)