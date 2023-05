Regno Unito: Sunak difende Braverman dopo accuse di abuso di potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito dalla stampa britannica, preoccupata per i suoi premi assicurativi, Braverman ha inizialmente propenso per il corso, chiedendo prima a funzionari del suo dicastero e poi a un consulente di organizzarne uno privato, in modo tale da non essere riconosciuta dai cittadini. Quando le è stato detto che non c’era alcuna possibilità di poterlo fare, Braverman ha deciso di pagare la sanzione pecuniaria, accettando anche tre punti in meno sulla patente per l’eccesso di velocità. I laboristi e i liberaldemocratici hanno accusato la ministra di abuso di potere, auspicando delle indagini per verificare quanto accaduto. (Rel)