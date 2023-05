Indo-Pacifico: premier indiano Modi accolto da premier Marape in Papua Nuova Guinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, è giunto questa sera in Papua Nuova Guinea, dove domani parteciperà al vertice del Forum per la cooperazione tra India e Isole del Pacifico (Fipic). Lo riporta la stampa di Nuova Delhi. A Porto Moresby Modi è stato accolto dal primo ministro papuano James Marape, che si è chinato scherzosamente a toccare le gambe del leader indiano in segno di benvenuto. La visita è la prima in assoluto in Papua Nuova Guinea per un premier indiano. (Inn)