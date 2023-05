Tunisia: domani ministri Esteri Ue discuteranno della situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Tunisia è uno degli argomenti all’ordine del giorno della riunione, prevista per domani, tra i ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Unione europea (Ue). Lo ha riferito il quotidiano tunisino “Al Maghreb”. La situazione nel Paese nordafricano, infatti, preoccupa le cancellerie europee non solo per la difficile situazione economica e finanziaria, ma anche per la questione dei flussi migratori e delle reti di trafficanti di esseri umani. Ieri, in un’operazione congiunta, la Direzione intelligece e ricerca della Guardia nazionale di Aouina e i reparti investigativi dei governatorati di Sfax e Kasserine hanno smantellato una rete internazionale di tratta degli esseri umani. (segue) (Tut)