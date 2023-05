Tunisia: domani ministri Esteri Ue discuteranno della situazione nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito web di informazione “Tuniscope” ha riferito infatti che la rete “aiutava i migranti provenienti dall’Africa subsahariana a oltrepassare illegalmente i confini e a trovare rifugio in Tunisia, in attesa dell’organizzazione di operazioni di migrazione irregolare”. Secondo un comunicato diffuso dall’Amministrazione generale della Guardia nazionale tunisina, un autista di taxi, in coordinazione con uno degli organizzatori di questi viaggi dall’Africa subsahariana, è stato arrestato e interrogato. L’uomo ha quindi ammesso di trasportare migranti irregolari dietro compenso di 100 dinari a persona (circa 30 euro) e le informazioni da lui fornite alle autorità tunisine hanno consentito l’arresto anche dell’ “organizzatore straniero”. (segue) (Tut)