Bosnia: premier Repubblica Srpska, visita Dodik a Mosca è un bene per la Serbia

- La visita del presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik in Russia è una buona notizia per la Serbia. Lo ha detto il primo ministro della Republika Srpska Radovan Viskovic ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rtrs". "Questa visita è stata male interpretata dai media. Il presidente Dodik non si reca in visita solo per incontrare il presidente della Russia, Vladimir Putin. Già stasera, quando arriverà a Mosca, avrà incontri significativi con numerosi interlocutori", ha detto Viskovic. Il premier ha sottolineato di non vedere il motivo per cui si è alzato così tanto polverone su questa visita visto che anche altri esponenti istituzionali stranieri si sono recati a Mosca e hanno incontrato il presidente russo Vladimir Putin. (Seb)