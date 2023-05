Francia: Le Maire, misure trimestrali anti inflazione saranno prorogate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure trimestrali anti inflazione in Francia non termineranno a giugno, ma sarà prorogato di altri tre mesi perché si prevede “un’estate difficile”. Lo ha detto il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, citato dall’emittente televisiva “Bfmtv”. A partire dal 15 marzo, la maggior parte dei supermercati del Paese hanno iniziato a vendere una selezione di prodotti al prezzo più basso possibile. “Prolungheremo il provvedimento per un ulteriore trimestre. Siccome i prezzi non scenderanno velocemente, distributori e produttori devono impegnarsi per l’estate, che sarà difficile”, ha spiegato Le Maire. Il ministro francese si è detto determinato “a spazzare la spirale dei prezzi” in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico, tra settembre e ottobre.(Frp)