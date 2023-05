Sudan: nuova tregua da domani, ma a Khartum si continua a combattere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua, riferisce inoltre l'emittente "Bbc", l'esodo della popolazione da Khartum e dalle vicine città di Bahri e Omdurman, dove gli scontri proseguono senza soluzione di continuità, a testimonianza della poca fiducia dei sudanesi nella tenuta del nuovo cessate il fuoco. "A differenza dei precedenti accordi, quello raggiunto a Gedda è stato firmato dalle parti e sarà sostenuto da un meccanismo di monitoraggio statunitense, saudita e internazionale", si legge nel comunicato di ieri sera, nel quale tuttavia non si trovano ulteriori dettagli sul funzionamento di tale meccanismo. L'esercito sudanese ha confermato di essersi impegnato ad attuare l'accordo, mentre le Rsf non si sono ancora espresse in merito. L'intesa dovrebbe anche consentire la consegna di aiuti umanitari. (Res)