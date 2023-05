Sudan: Egitto accoglie con favore il cessate il fuoco di una settimana concordato a Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Eigtto ha accolto con favore l’accordo, annunciato ieri a Gedda da Arabia Saudita e Stati Uniti, sul cessate il fuoco di una settimana concordato dalle Forze armate sudanesi (Saf) e dalle Forze di supporto rapido (Rsf). Lo ha riferito il quotidiano egiziano “Al Ahram”. In un messaggio pubblicato su Twitter dal portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, si legge infatti che le operazioni di soccorso e assistenza necessitano di un ambiente sicuro, “anche solo per una settimana”. “Auspichiamo che la tregua venga prorogata oltre la data del suo termine, affinché si raggiunga un accordo esaustivo e sostenibile per il cessate il fuoco”, continua Abu Zeid. L’accordo concluso a Gedda, per ora, impegna Saf e Rsf a facilitare la distribuzione di aiuti umanitari e il ripristino dei servizi essenziali, oltre al ritiro delle milizie armate dagli ospedali e dagli uffici pubblici. Inoltre, le due parti hanno concordato di agevolare il transito degli operatori umanitari attraverso i porti, per garantire la distribuzione di cibo e beni di prima necessità alla popolazione. (Cae)