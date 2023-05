Usa: Casa Bianca, annullamento impegni in Indo-Pacifico non sminuisce forza amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annullamento di una parte degli impegni del presidente statunitense Joe Biden nell'Indo-Pacifico "non mina la forza del Paese sulla scena internazionale". Lo ha dichiarato il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in un'intervista all'emittente "Cnn". Dopo aver preso parte tra venerdì e oggi al vertice del G7 di Hiroshima, in Giappone, Biden ha rinunciato alle visite in programma in Papua Nuova Guinea e in Australia per far ritorno il prima possibile a Washington, dove parteciperà di persona ai negoziati sul debito federale. Secondo Sullivan, sarebbe l'eventuale default degli Stati Uniti a macchiare l'immagine del Paese come "partner affidabile e stabile". Il consigliere ha inoltre parlato di risultati "storici" raggiunti al G7, "tutti grazie alla leadership mondiale di Biden". "Se si comprende come funziona una democrazia, si capisce che ci sono momenti in cui bisogna guardare al fronte interno. Ma il presidente Biden è stato in grado di guidare la comunità internazionale e, nello stesso tempo, ha continuato a impegnarsi per assicurarsi che gli Usa non vadano in default", ha spiegato Sullivan. (Was)