Maltempo: Protezione civile, mobilitate attrezzature di emergenza da diversi Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo di protezione civile dell'Ue sta mobilitando le attrezzature per il pompaggio dell'acqua da inviare all'Italia per fronteggiare l'emergenza causata dal maltempo in Emilia-Romagna. Stando a quanto riferito dalla Commissione Ue, infatti, a seguito di una nuova richiesta di assistenza da parte dell'Italia, il Meccanismo di protezione civile europeo sta mobilitando una serie di strumentazioni provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia per aiutare le autorità italiane a far fronte alle alluvioni. La richiesta giunge dopo che le gravi condizioni meteorologiche in Italia hanno provocato nei giorni scorsi alluvioni e smottamenti, interessando in particolare l'Emilia-Romagna. (segue) (Beb)