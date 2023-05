G7: Zelensky incassa il fermo sostegno degli alleati nell’ultima giornata del vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato assoluto protagonista dell’ultima giornata del vertice del G7 di Hiroshima, in Giappone. Giunto ieri dall’Arabia Saudita, dove aveva preso parte anche al summit della Lega araba, Zelensky ha incassato il fermo sostegno dei suoi più importanti alleati e, soprattutto, ha ricevuto rassicurazioni in merito all’assistenza militare che il suo Paese riceverà nelle settimane a venire, in vista dell’attesa controffensiva contro le forze d’invasione della Russia. Ai lavori dell’ultima giornata non ha partecipato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rientrata anzitempo in Italia per recarsi nelle zone dell'Emilia-Romagna e delle Marche colpite dalle alluvioni di questa settimana. Per Zelensky l’appuntamento più importante è stato quello con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha concesso il via libera alla fornitura di caccia F-16 all’Ucraina da parte di diversi Paesi alleati che ne hanno in dotazione (con la rassicurazione che non saranno usati per colpire obiettivi in territorio russo), che ha promesso assistenza nell’addestramento dei piloti e che, soprattutto, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 375 milioni di dollari a favore delle forze di Kiev. Il pacchetto, precisa una nota del Pentagono, include munizioni per obici da 155 millimetri e per i sistemi lanciarazzi multipli Himars, sistemi anticarro Tow e Javelin, proiettili a guida laser, veicoli per la prima assistenza medica, sistemi per il supporto logistico e componenti di ricambio. (segue) (Res)