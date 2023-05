G7: Zelensky incassa il fermo sostegno degli alleati nell’ultima giornata del vertice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zelensky, che nel frattempo ha negato che la città di Bakhmut sia stata completamente conquistata dalle forze russe (come annunciato ieri dal capo del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin), ha espresso accorate parole di ringraziamento per gli alleati e ha ribadito che non tratterà con l’omologo Vladimir Putin fino a quando l’ultimo militare russo non avrà lasciato l’Ucraina. La controffensiva, ha aggiunto, ci sarà, e quando inizierà “i russi se ne accorgeranno”. Anche Biden ha tenuto una conferenza stampa al termine del vertice, nella quale ha sottolineato la “ferma” risolutezza dei partner del G7 a sostenere Kiev e nella quale si è poi dilungato sui rapporti con la Cina. Il presidente statunitense ha detto di attendersi “molto presto” una fase di “disgelo” con l’omologo Xi Jinping, con cui le comunicazioni si sono interrotte dopo la vicenda del “pallone-spia” cinese abbattuto sui cieli degli Stati Uniti nel febbraio scorso. Tuttavia, ha precisato, gli Stati Uniti e i loro alleati – il Giappone in testa - sono “più uniti di quanto non siano mai stati” nella determinazione a impedire a Pechino di modificare unilateralmente lo status quo nell’Indo-Pacifico, che si parli di Taiwan e che si parli di Mar Cinese Meridionale. (segue) (Res)