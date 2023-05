G7: Zelensky incassa il fermo sostegno degli alleati nell’ultima giornata del vertice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una determinazione, ha sottolineato Biden, che si riflette chiaramente nel comunicato congiunto diramato ieri dai leader del G7, che criticano la crescente assertività militare di Pechino e l’uso della “coercizione economica” verso i Paesi del cosiddetto “Sud globale”, e che invitano Xi a usare la propria influenza per convincere Putin a ritirare i suoi uomini dall’Ucraina. Il comunicato è stato duramente contestato dalla Cina, che attraverso il suo ministero degli Esteri ha espresso “profonda insoddisfazione” per la posizione espressa dal G7, accusato di allinearsi a posizioni che “servono prima di tutto gli interessi degli Usa”. In conferenza stampa, prima di tornare negli Stati Uniti per partecipare alle trattative sul debito federale, Biden ha anche precisato che sul piano economico i leader del G7 non vogliono perseguire il “disaccoppiamento” con la Cina, ma ridurre i rischi connessi a catene globali di distribuzione che dipendono “da un solo Paese” per alcuni materiali critici. (segue) (Res)