G7: Zelensky incassa il fermo sostegno degli alleati nell’ultima giornata del vertice (4)

- A margine del vertice, il presidente statunitense ha avuto anche un brevissimo incontro con il sudcoreano Yoon Suk-yeol e con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, entrambi invitati a una riunione formale trilaterale a Washington sul tema del contenimento dell’assertività cinese e della risposta alla minaccia nucleare della Corea del Nord. Sempre a margine dei lavori si è tenuto a Hiroshima l’incontro del gruppo Quad – con i leader di Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Australia – che era in programma a Sydney il 24 maggio ma che è stato riorganizzato in formato minore a causa dei sopraggiunti impegni del presidente Usa a Washington. Biden, Kishida, il premier indiano Narendra Modi e l’australiano Anthony Albanese hanno comunque concordato l'istituzione di un partenariato teso ad agevolare lo sviluppo di qualità della rete di cavi sottomarini per le telecomunicazioni nell'Indo-Pacifico. L'intesa è parte degli sforzi del Quad tesi a migliorare la connettività regionale attraverso lo sviluppo di una "infrastruttura resiliente". "Riconosciamo l'urgente necessità di supportare reti di cavi sottomarini di qualità nell'Indo-Pacifico, che sono cruciali per la crescita e la prosperità globali", afferma un comunicato congiunto diffuso al termine dell'incontro. (segue) (Res)