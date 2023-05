G7: Zelensky incassa il fermo sostegno degli alleati nell’ultima giornata del vertice (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conferenza stampa conclusiva del G7, Kishida ha parlato di un vertice che ha dato “dimostrazione dell'inflessibile solidarietà del G7 all'Ucraina, e della nostra determinazione a tutelare l'ordine internazionale libero e aperto basato sul diritto". Le sette economie più avanzate e aperte al mondo, ha aggiunto il premier giapponese, "non accettano alcuna modifica dello status quo attraverso l'uso della forza, ovunque si verifichi nel mondo". Un ringraziamento a Kishida e alla presidenza giapponese è giunto via Facebook da Giorgia Meloni, che ha definito il summit di Hiroshima “molto intenso”. “Con gli altri capi di Stato e di governo ho trascorso due giorni scanditi da molte sessioni di discussione e incontri bilaterali, che ci hanno permesso di affrontare questioni cruciali del nostro tempo”. “Il prossimo anno – ha aggiunto Meloni – toccherà all’Italia ospitare il G7, e lo faremo in Puglia, Regione simbolo dell’incontro tra Occidente e Oriente. È una grande responsabilità per l’Italia, ma saremo all’altezza del compito”. “Continuiamo a lavorare insieme, nell’unità di tutti i membri, dimostrando che il G7 è forte e determinato, pronto per affrontare le sfide presenti e future, per la pace e la sicurezza internazionale e delle nostre Nazioni”, ha concluso il presidente del Consiglio. (Res)