Ucraina: Prigozhin (Wagner) minimizza ruolo esercito russo in conquista di Bakhmut

- Il fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, Evgenij Prigozhin, ha affermato in un messaggio vocale su Telegram che l’esercito regolare di Mosca ha contribuito solo in minima parte alla conquista della città ucraina di Bakhmut. “Durante la battaglia per Bakhmut, praticamente nessuno dell’esercito ci ha aiutato”, ha detto Prigozhin. Nello stesso messaggio, il leader della compagnia Wagner ha tuttavia elogiato le singole unità delle forze russe e ha criticato nuovamente la leadership del ministero della Difesa di Mosca, accusandola di aver ostacolato gli sforzi bellici a causa della sua incompetenza. Nelle scorse settimane Prigozhin ha denunciato che il gruppo Wagner ha subito pesanti perdite nella campagna per conquistare Bakhmut. In un comunicato stampa, il ministro della Difesa russo ha reso noto che la liberazione della città ucraina è stata completata e ha dato merito alle “azioni offensive dei distaccamenti d’assalto Wagner, sostenuti dall’artiglieria e dall’aviazione delle forze meridionali”.(Rum)