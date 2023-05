Iraq: forze di sicurezza smentiscono attacco a campo profughi di Makhmour, sud-est di Erbil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri due delegazioni dei ministeri della Difesa e dell’Interno dell’Iraq hanno visitato Makhmour, proponendo ai rifugiati che il campo sia controllato dalle Forze armate e dalla polizia di Baghdad, che sulla strada che vi conduce siano disposte barriere di cemento per facilitare il controllo dei movimenti in entrata e in uscita, che la polizia irachena possa entrare indisturbata e che sia indicata una sola via d’accesso per i profughi. Ieri, in precedenza, quattro militari iracheni erano stati feriti nei pressi del campo di Makhmour, dalla sassaiola con cui li avevano accolti i rifugiati rifugiati, contrari all’imposizione di barriere all’accesso. Le autorità irachene avevano spiegato la decisione con la necessità di eliminare qualsiasi possibile pretesto per la Turchia per bombardare l’area durante le sue operazioni contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk curdo turco). Fonti di sicurezza, infatti, hanno riferito ieri all’agenzia di stampa irachena “Shafaq” che le autorità federali di Baghdadi non hanno più alcun controllo sul campo da anni, anche perché non vi hanno accesso. (segue) (Irb)