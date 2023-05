Iraq: forze di sicurezza smentiscono attacco a campo profughi di Makhmour, sud-est di Erbil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campo profughi di Makhmour, situato a circa 60 chilometri a sud-est di Erbil, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, è sotto la competenza delle autorità del governo federale di Baghdad. Costruito in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni unite, ospita circa 10.000 curdi, fuggiti dalla Turchia a metà degli anni ‘90, quando infuriava lo scontro tra il governo di Ankara e il Pkk. Oggi dispone di una propria amministrazione locale e di un suo servizio di sicurezza armato. Nel 2021, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva espressamente dichiarato che il Pkk aveva il totale controllo del campo, assicurando che Ankara “non avrebbe permesso che questa organizzazione separatista utilizzi Makhmour come incubatrice del terrorismo”. Da allora, le autorità irachene, anche per evitare tensioni con la Turchia, hanno più volte annunciato la messa in sicurezza del campo e un censimento dei rifugiati che vi sono ospitati. (Irb)