Maltempo: a ministero Cultura vertice dedicato all’emergenza

- Si è tenuto oggi al ministero della Cultura un vertice operativo dei Direttori generali del dicastero, dedicato all’emergenza maltempo in Emilia-Romagna, promosso dal ministro Gennaro Sangiuliano, alla presenza del sottosegretario Lucia Borgonzoni e del Generale di brigata Vincenzo Molinese, comandante dei Carabinieri Tutela patrimonio culturale. In collegamento da remoto, tra gli altri, sono intervenuti i soprintendenti dell’Emilia Romagna e l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori. “Ora è il momento di occuparsi delle persone, di esprimere cordoglio per le vittime e assistere fattivamente chi ha perso la casa. Tuttavia, i funzionari del ministero sul territorio ci segnalano danni ingenti al patrimonio artistico e culturale. In alcuni casi estremamente gravi come al teatro di Lugo, a Faenza e Forlì. Ci sono, poi, gli archivi e le biblioteche dove l’acqua minaccia l’integrità delle raccolte. Inoltre, tramite la Direzione generale Spettacolo stiamo verificando le esigenze e le problematicità delle realtà del settore”, dichiarato il ministro Sangiuliano. “Fatta una prima generica stima dei danni – ha proseguito –, concerteremo un piano di interventi”. (segue) (Com)