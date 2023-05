Maltempo: a ministero Cultura vertice dedicato all’emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio i nostri funzionari dell’Emilia-Romagna – ha detto il sottosegretario Borgonzoni – che sin dal primo momento si sono resi disponibili a supportare tutte le amministrazioni locali e i Carabinieri del Tpc che stanno già effettuando i primi sopralluoghi”. “Sono in contatto con i sindaci per sapere, una volta messe in salvo le persone, quando si potrà cominciare a lavorare sulla messa in sicurezza e sul recupero dei beni culturali”, ha aggiunto. “Domani sono programmati i primi interventi. Io sarò prima a Bologna dove incontrerò i soprintendenti per poi recarmi a Forlì per verificare insieme al primo cittadino i danni di cui ci ha informato”, ha concluso. (Com)