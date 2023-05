Iraq: due morti e due feriti in un attacco dello Stato islamico a nord di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due combattenti delle Forze di mobilitazione tribale sono morti e altri due sono rimasti gravemente feriti in un attacco sferrato dall’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is) a nord della capitale dell’Iraq, Baghdad. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando una “fonte ufficiale della sicurezza. Secondo questa fonte, un gruppo di miliziani dell’Is ha assaltato oggi una postazione delle Forze di mobilitazione tribale nel distretto di Tarmiya, a nord di Baghdad, uccidendo due combattenti, Abd aal Khaleq Ahmed Saleh al Mashhadani e Saif Ahmed Muhammad al Mashhadani, e ferendone altri due, per poi fuggire verso una destinazione ignota. Le forze di mobilitazione tribale sono costituite da combattenti sunniti con una struttura simile a quella delle Froze di mobilitazione popolare, coalizione di milizie paramilitari sciita fondata nel 2014 dall’ayatollah Ali al Sistani contro l’Is. (Irb)