Pd: Borghi (Azione-Iv), mia uscita incomprensibile a chi non sa più leggere la politica

- La mia uscita dal Pd "è incomprensibile a chi non sa leggere la politica. Il Pd è da un po' che non ha più queste caratteristiche, e non sono l'unico ad averne preso atto. Come ha efficacemente detto il professor Parisi, oggi il Pd è un partito in cui o si applaude o se ne esce". Lo dice a Sky il senatore del Gruppo Azione-Italia viva Enrico Borghi, rispondendo ad una domanda sulla capogruppo alla Camera del Pd Chiara Braga, secondo la quale l'uscita di Borghi dal Pd è stata "incomprensibile". "Se non ci pone il problema dell'ascolto del disagio, il risultato è che non c'è più il dialogo con alcune componenti culturali che hanno contribuito a fondare quel partito. Prendo atto – aggiunge Borghi - che nel Pd c'è stata una mutazione genetica. Io rimango dove le mie idee si sono ancorate da tempo: un centro riformista che vuole modernizzare il paese. Si è aperto uno spazio, esistono pezzi significativi di culture politiche, penso ai Liberal democratici, al mondo riformista, ai Popolari di De Mita, alla rete di Tempi nuovi che Beppe Fioroni sta mettendo in piedi. Oltre naturalmente a un'opinione pubblica che rifiuta di essere incanalata in uno schema bipolare destra-sinistra, incapace di affrontare i temi". (Rin)