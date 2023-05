G7: Zelensky, contiamo su sostegno del Giappone a Summit globale su formula di pace ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contiamo sul sostegno del Giappone al Summit globale sull'attuazione della formula di pace ucraina". Lo ha scritto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a margine del G7 di Hiroshima. "Questo è un momento cruciale per il destino della pace in Ucraina e per il futuro dell'ordine mondiale basato sulle regole", ha scritto Zelensky. "È estremamente importante che il mondo abbia avuto l'opportunità di ascoltare la voce dell'Ucraina a Hiroshima". Il presidente ucraino ha aggiunto di aver discusso con Kishida "ulteriori passi per sostenere l'Ucraina da parte del Governo del Giappone, compreso il potenziamento delle capacità materiali e tecniche delle forze di difesa ucraine". (Rin)