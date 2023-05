Roma: Gualtieri, doverosa battaglia per clima, ma queste azioni sono sbagliate e colpiscono monumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove attivisti hanno iniziato a versare questa sostanza nera nella Fontana di Trevi e per fortuna l'intervento della Polizia locale è stato tempestivo, sono stati fermati immediatamente e quindi hanno versato solo due dei numerosi barattoli di vernice che avevano. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante un sopralluogo alla Fontana di Trevi. "Questo, comunque, porterà ad un intervento significativo e da una prima stima sembra che non ci saranno danni permanenti. Un intervento - ha spiegato Gualtieri - che costerà molto tempo, impegno e anche acqua perché questa è una fontana con riciclo d'acqua e noi adesso la dovremo svuotare quindi si butteranno 300 mila litri di acqua. Tante persone ora dovranno lavorare per rimuovere tutta la vernice e appurare che non ci siano danni permanenti come noi speriamo". "Gli interventi di ripristino sono molto costosi e anche con un impatto ambientale significativo. Io ribadisco - ha spiegato ancora - è una cosa giusta battersi per il clima, ma questo non è il modo giusto, è il modo sbagliato perché si rischia di danneggiare i monumenti e perché si costringono le amministrazioni pubbliche ad interventi di ripristino costosi. È del tutto controproducente rispetto ad una battaglia ambientale perché se poi si danneggia l'ambiente per ripristinare è chiaro che anche dal punto comunicativo la contraddizione è evidente. Io ritorno all'appello agli ambientalisti di non fare interventi di questo tipo. Si può benissimo protestare è legittimo, nel caso della lotta ai cambiamenti climatici persino doveroso, ma non con questo metodo che è sbagliato, pericoloso, dannoso che colpisce beni comuni come sono i nostri monumenti", ha concluso il sindaco di Roma.(Rer)