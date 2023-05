Lazio: assessore Politiche agricole, entro l'anno prima legge regionale sull'eno-oleoturismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della biodiversità – ha concluso l’assessore regionale alle Politiche agricole – è un altro tema di fondamentale importanza. Oggi più che mai, nel Lazio il tema chiave della sostenibilità investe le scelte di buona parte delle aziende del comparto, che attraverso strade diverse hanno trovato o stanno cercando un personale approccio a questo tema. Proprio la necessità di tutelare la biodiversità e l’ambiente naturale, unite a un nuovo concetto di territorio e di identità culturale, hanno favorito la crescita d’interesse per le coltivazioni autoctone, vitigni in primis". I vitigni considerati autoctoni della nostra regione sono al momento 37, rivendicati da 234 cantine. Su 94 vitigni complessivamente ammessi alla coltivazione nel Lazio, di cui 49 a bacca bianca, 42 a bacca nera, 2 a bacca rosa e 1 a bacca grigia, i vitigni autoctoni esprimono oltre un terzo della piattaforma ampelografica, coprendo nel loro insieme circa 3.000 ettari di superficie vitata. (Com)