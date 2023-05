Maltempo: in Emilia-Romagna 26.324 sfollati, domani ancora allerta rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cala di diecimila unità il numero di persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione. Lo riferisce la Regione Emilia-Romagna in una nota, spiegando che alle ore 12 di oggi sono 26.324, la maggior parte, 19.500, nel ravennate, poi 4.918 in provincia di Forlì-Cesena e 1.906 nel bolognese. Gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo; 5.370 (di cui circa quattromila nel ravennate, 734 nel bolognese, 632 nel forlivese-cesenate e quattro nel riminese) sono accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti). Restano 43 i Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive circa 305 le frane concentrate in 54 comuni. Tutte le squadre di rilevatori (soprattutto nel ravennate e in provincia di Forlì-Cesena) sono in campo per ulteriori aggiornamenti, anche con i droni laddove le strade non sono più percorribili. (segue) (Com)