Roma: Trabucco-Ferraro (CG), tema politiche ambientali offuscato da atti vandalici

22 luglio 2021

- Seppur il tema ambientale risulta sempre più urgente da affrontare, ci duole constatare che purtroppo viene quotidianamente offuscato e messo da parte da gesti che non fanno altro che allontanare sempre più la popolazione da tali sacrosante tematiche. Lo affermano i consiglieri della Lista Civica Gualtieri sindaco Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro. "La notizia odierna dell'attacco alla fontana di Trevi ne è l'ennesima prova. Non è con atti vandalici e contro il patrimonio artistico né bloccando le persone sul Grande raccordo anulare o su altre strade che si sensibilizza la popolazione e le Istituzioni a mettere in atto delle politiche virtuose nei confronti dell'ambiente. Lo Stato sia inflessibile verso questi comportamenti gravi che, seppur animati dal nobile intento di preservare l'ambiente, altro non fanno che deturpare il patrimonio artistico e architettonico che possediamo, oltre che promuovere un clima di odio e di distacco, invece che di avvicinamento, a delle tematiche che sono assolutamente da promuovere e affrontare, ma su altre basi", concludono i consiglieri Trabucco e Ferraro. (Com)