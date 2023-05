Tunisia: ministro Esteri Siria riceve lettere credenziali del nuovo ambasciatore di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria. Faisal al Miqdad, ha ricevuto oggi una copia delle lettere credenziali dell’ambasciatore della Tunisia a Dmasco, Mohammed al Mahdhabi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa tunisina “Tap”. Lo scorso 27 aprile, il presidente della Tunisia, Kais Saied, gli aveva consegnato le lettere credenziali, in presenza del ministro degli Esteri, Nabil Ammar. Lo scorso 18 aprile, poi, Saied, aveva ricevuto Al Miqdad a Tunisi per discutere del ripristino delle relazioni tra i due Paesi. La decisione era stata poi formalizzata il 19 aprile, nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine dell’incontro tra Al Miqdad e l’omologo tunisino, Nabil Ammar, a Tunisi. Le relazioni diplomatiche tra Damasco e Tunisi si erano interrotte nel 2012, quando il governo di Tunisi aveva espulso l’ambasciatore siriano per protestare contro la repressione delle manifestazioni in Siria. L’allora presidente tunisino, Moncef Marzouki, era stato duramente criticato dall’opposizione per questa decsione. Nel 2015, la Tunisia aveva compiuto un primo passo verso il ripristino delle relazioni diplomatiche, nominando un rappresentante consolare a Damasco. (Tut)