Spagna: ministra Diaz salute pubblica va difesa ogni giorno e non con annunci elettorali

- La salute pubblica in Spagna si difende "ogni giorno, non solo con annunci elettorali". Lo ha detto la ministra del Lavoro e leader di Sumar, Yolanda Diaz, evidenziando che l'assistenza sanitaria primaria ha bisogno di più dei 580 milioni per rafforzare il sistema di quelli annunciati dal presidente del governo, Pedro Sanchez. Diaz lo ha affermato in occasione di un evento della campagna per le elezioni regionali e comunali del 28 maggio prossimo a sostegno della candidata alla presidenza di Unidas Podemos, Irene de Miguel. La ministra ha poi aggiunto che Sumar ha rilevato "gravi carenze" nel settore sanitario, spiegando che sono necessarie "maggiori risorse" per l'assistenza primaria che dovrebbe essere il "polmone e il cuore" del sistema sanitario. Diaz ha poi citato proposte emblematiche di Sumar come la salute dentale, gli ottici pubblici, l'aumento del personale di psicologia per potenziare la salute mentale dato che questi servizi non possono dipendere "dallo stipendio che si ha". (segue) (Spm)