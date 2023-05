Spagna: ministra Diaz salute pubblica va difesa ogni giorno e non con annunci elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Sumar ha attaccato ancora una volta il presidente del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, che "non ha un progetto per il Paese e tutto ciò che aspira a fare è governare contro il popolo e il modello di welfare", dato che i suoi piani di abrogazione di varie leggi approvate in questa legislatura "indicano che non ha alternative". Diaz ha accusato il capo dell'opposizione di voler "abbassare il salario minimo, abrogare la rivalutazione delle pensioni e la riforma del lavoro e privatizzare" come i popolari hanno dimostrato nelle regioni che governano. (Spm)