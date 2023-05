Russia: Kadyrov, servizi segreti europei progettano attacchi contro di me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti di diversi Paesi europei, attraverso l'intelligence ucraina, stanno preparando degli attacchi terroristici contro il presidente della repubblica autonoma della Cecenia, Ramzan Kadyrov. E' stato lo stesso Kadyrov ad affermarlo nel corso di un'intervista all'emittente televisiva “Rossija 1”. "Stanno facendo di tutto per sbarazzarsi di me. Ci sono informazioni secondo cui i servizi speciali europei stanno preparando attacchi terroristici contro di me attraverso quelli ucraini", ha detto Kadyrov. (Rum)