G7: Zelensky a Kishida, "non dimenticherò mail il vostro sostegno all'Ucraina" - video

- "Questo summit ha dedicato moltissima attenzione all'Ucraina. Non dimenticherò mai il vostro sostengo alla sovranità e all'integrità territoriale del mio Paese e al popolo ucraino". Lo ha dichiarato il primo ministro Volodymyr Zelensky, durante l'incontro bilaterale con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a margine del G7 di Hiroshima. "Sinora ero intervenuto a vertici del G7 in sei occasioni, ma sono molto felice di aver potuto partecipare personalmente per la prima volta su invito del primo ministro", ha aggiunto il presidente ucraino. Kishida ha ricordato il primo incontro con Zelensky lo scorso marzo, durante la visita a sorpresa del premier giapponese a Kiev. "Ho potuto constatare direttamente la situazione locale e l'atmosfera di tensione (...) e ho maturato una determinazione ancora maggiore a camminare a fianco dell'Ucraina per ripristinare la pace in quel Paese meraviglioso", ha dichiarato Kishida. (Res)