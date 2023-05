Roma: Milani (Fd'I), ennesimo blitz a Fontana di Trevi, si sta oltrepassando il limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ennesimo blitz di Ultima Generazione stavolta colpisce la Fontana di Trevi dove gli ecovandali hanno gettato liquido nero. È in corso una escalation di azioni che prendono di mira monumenti e opere, oltre ai blocchi del traffico. E tutto ciò è intollerabile. Così Massimo Milani, deputato di Fratelli d'Italia. "Queste azioni dimostrative vanno fermate perché si sta oltrepassando il limite. Roma ed il suo patrimonio culturale non può essere ostaggio di un movimento che si definisce ambientalista ma che di ambientalista non ha nulla. L'unica cosa che sanno fare è deturpare monumenti e creare disagi alla comunità. Se passa il concetto che ognuno può fare ciò che vuole in nome di una causa, allora diventa anarchia", conclude. (Com)