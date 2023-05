G7: ministero Esteri russo, evento politicizzato per prendere di mira Mosca e Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice del G7 che si è svolto a Hiroshima in Giappone è un evento "politicizzato", volto a prendere di mira la Russia e la Cina. E' quanto riferisce il ministero degli Esteri russo, secondo cui il G7 si è "irreversibilmente deteriorato" e che il forum è diventato "un 'incubatore' dove, sotto la guida degli anglosassoni, si preparano iniziative distruttive che minano la stabilità globale". Il G7 di fatto istiga "l'isteria" anti-russa e anti-cinese, si legge nella nota del dicastero di Mosca. Il G7, inoltre, viene accusato di "flirtare" con Stati non occidentali nel tentativo di ostacolare lo sviluppo dei loro legami con Mosca e Pechino. Il ministero russo, tuttavia, ha espresso la convinzione che il G7 non sia in grado di riflettere gli interessi della regione Asia-Pacifico, dell'Asia meridionale, del Medio Oriente, dell'Africa o dell'America Latina. (Rum)