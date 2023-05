© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico “c’è e tutto questo porta a una tropicalizzazione dei fenomeni naturali”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite della trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3.(Rin)