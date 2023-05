Roma: assessora Commercio, salvaguardare botteghe storiche per tutelare identità della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupati per lo sfratto imminente del ristorante storico Il Vero Alfredo. Salvaguardare le botteghe storiche per tutelare l'identità di Roma. Così in una nota Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale sulla vicenda del ristorante in Piazza Augusto Imperatore. "Nei giorni scorsi abbiamo incontrato la proprietà venendo così a conoscenza dei dettagli dell'imminente sfratto che potrebbe mettere fine alla loro attività. Durante l'incontro inoltre siamo stati informati di un'attivazione da parte del Ministero della Cultura a loro tutela, Ministero a cui abbiamo subito scritto per metterci a disposizione per fare insieme quanto possibile affinché Il Vero Alfredo non chiuda", continua Lucarelli. (segue) (Com)