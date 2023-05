Roma: assessora Commercio, salvaguardare botteghe storiche per tutelare identità della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo preoccupati che Roma possa perdere uno dei protagonisti della storia della ristorazione romana con i suoi 115 anni di tradizione legata al suo fondatore che inventò le fettuccine Alfredo famose in tutto il mondo. Il ristorante è presente, in virtù della delibera del Comune di Roma del 30 marzo 2012, nell'Albo dei negozi Storici di Eccellenza del Comune ed è coinvolto anche nell'ultimo censimento che stiamo per chiudere", racconta Lucarelli. "Roma non è solo fatta di monumenti ma anche di eccellenze artigiane, di ricerca nella ristorazione. Stiamo lavorando con le altre città europee ad un'ulteriore valorizzazione delle botteghe storiche per salvaguardare la loro sopravvivenza e permettere a noi romani e ai turisti, che scelgono ogni giorno la nostra città come meta del loro viaggio, di continuare a godere della loro esistenza", conclude Lucarelli. (Com)