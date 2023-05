Piemonte: Giordano (direttrice carcere Ivrea), arte fa parte del percorso comportamentale ed educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arte fa parte del progetto di percorso comportamentale, educativo. Il teatro rappresenta uno strumento di comunicazione importante anche per chi vive una situazione di disagio. E quindi abbiamo voluto sostenere e dare centralità a questo progetto che era già sostenuto all’interno di Ivrea capitale del libro 2022. Lo ha affermato la direttrice del Carcere di Ivrea Antonella Giordano a margine dello spettacolo teatrale con protagonisti i detenuti del carcere di Ivrea presentato al Salone del libro in un panel gestito dal Consiglio regionale del Piemonte e il Garante delle persone detenute in carcere della Regione Piemonte. "Sia il presidente dell’associazione di volontariato che il regista hanno rappresentato l’importanza di proseguire questo progetto e sopratutto di rappresentarlo all’esterno. Quindi la prima esperienza giocosa al teatro di Ivrea a marzo ha avuto molto successo e, di conseguenza, il Consiglio regionale e il garante regionale ci hanno proposto di portarlo in scena al Salone del libro. I carcerati con questo progetto si sentono parte della comunità", ha concluso.(Rpi)