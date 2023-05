Centrodestra: Salvini, squadra compatta, faremo rivoluzione economica e culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ognuna delle componenti della coalizione di centrodestra “ha dignità, forza e importanza, e se continuiamo per cinque anni a lavorare come squadra porteremo avanti non solo una rivoluzione economica, infrastrutturale, fiscale, ma anche culturale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento al congresso di Noi moderati, a Roma. “Veniamo da anni in cui la Sinistra ha stabilito una sua presunta e assente superiorità culturale, e noi porteremo una rivoluzione culturale, in cui parlare di mamma e papà non sia una bizzarria”, ha aggiunto. (Rin)